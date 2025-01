Quotidiano.net - Pensioni, nuovi requisiti: cosa cambia dal 2027. La doccia gelata dell’Inps

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 9 gennaio 2025 – La sorpresa arriva da una denuncia della Cgil e determina subito allarme e preoccupazione tra i lavoratori e nelle aziende. Dalserviranno 67 anni e tre mesi di età per la pensione di vecchiaia e 43 anni e un mese di contributi per la pensione anticipata, indipendentemente dall'età. Dal 2029 il requisito contributivo dovrebbe aumentare ulteriormente a 43 anni e 3 mesi. L’Inps – denunciano dal sindacato di corso d’Italia – hato gli applicativi inserendo istici "senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dei ministeri competenti e in totale assenza di trasparenza istituzionale". Dall’Inps, fino a sera, solo una informale indicazione secondo la quale la denuncia della Cgil sarebbe infondata, senza, però, nessuna specificazione che dia una spiegazione sui dati segnalati dal sindacato.