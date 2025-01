Bergamonews.it - Osio Sotto, escrementi di ratto nelle aule e in alcune cartelle: la scuola primaria chiude fino al 14 gennaio

. Rientro in classe piuttosto turbolento per i piccoli studenti della“Aldo Moro” dicheal prossimo 14saranno costretti a frequentare le lezioni in sedi alternative per consentire la disinfestazione e derattizzazione dell’edificio di piazza Caduti della Patria.Già martedì 7, infatti, con una circolare indirizzata ai genitori degli alunni, la dirigente Marastella Zafarana aveva segnalato la presenza didi topo inclassi: immediata era scattata anche la segnalazione al Comune, con conseguente sopralluogo da parte di una ditta specializzata che, posizionate delle trappole, aveva poi assicurato la piena agibilità della struttura.Nel passaparola tra i genitori, però, qualcuno ha denunciato che le feci sarebbero state rinvenute anche all’interno delleche gli studenti lasciano abitualmente in classe prima di recarsi nel locale mensa, rimasto in ogni caso estraneo al problema.