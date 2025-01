Game-experience.it - Nintendo Switch 2, nuove foto del mockup e render al CES 2025

Leggi su Game-experience.it

Le ultime indiscrezioni sulla2 hanno trovato nuova linfa grazie al CES. Genki, noto produttore di accessori, ha mostrato undettagliato della console, presumibilmente basato su un prototipo reale. La community ha inoltre creato deie basati su queste immagini, cercando in questo modo di “dare vita” alla nuova console della Grande N.IGN ha potuto analizzare la replica della console, confermando alcune delle voci che circolano da mesi, tra cui dimensioni maggiori,tecnologie per i Joy-Con e funzionalità aggiuntive., tuttavia, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, lasciando i fan in attesa di un annuncio entro i prossimi mesi.Il modello presentato da Genki suggerisce comunque che2 sarà più grande, con uno schermo da 8 pollici e dimensioni di circa 267x114x14 millimetri, superando in larghezza l’attualeOLED.