Inter-news.it - Napoli, in arrivo un rinforzo a centrocampo: non più l’ex Inter Casadei!

Sfuma la pista delCesareper il: il prescelto è un altro. Ecco tutte le informazioni sull’acquisto che sta per compiere la squadra di Antonio Conte.EXSFUMATO – Ilcontinua a far parlare di sé in questa sessione di mercato. Dopo aver ufficializzato la cessione di Michael Folorunsho alla Fiorentina e dimostratoesse nei riguardi dell’ista Davide Frattesi, il club azzurro è vicino a chiudere un’operazione a sorpresa. In queste settimane la squadra di Antonio Conte si è messa alla ricerca di un. Il nome su cui i partenopei avevano messo gli occhi eranerazzurro Cesare. L’affare per l’italiano, però, non è andato in porto perché il Chelsea ha scelto di non abbassare le pretese economiche. È per questo che la diretta concorrente dell’in campionato ha scelto di virare su un altro profilo, considerato più pronto.