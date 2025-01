Liberoquotidiano.it - "Luca Marinelli soffre a fare Mussolini? Per il suo bene...": lo strepitoso sfottò all'attore

«Anthony Hopkins dopo tanti anni si scusa con la sua famiglia per aver interpretato Hannibal Lecter. Sono distrutto.(hasthag)», sostiene Caeso Quiinctius. E ancora: «Ma quanto fa ridere "vengo da una famiglia antifascista". Come fosse un mestiere! #», scrive Teresa. E siamo appena ai titoli di testa della lunga sequenza, anzi della vera e propria marea montante, con la quale gli italiani internettizzati stanno sbeffeggiando l', dolorante per l'interpretazione di, in onda su Sky. Ecco, se a Hollywood, ma anche a Cinecittà non si scherza, c'è una grande carenza di sceneggiatori (quei personaggi oscuri, ma fondamentali, incaricati di scrivere i dialoghi), produttori e registi dovrebbero frequentare di più la rete, twitter in particolare.