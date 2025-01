Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: nel quinto stage fari puntati su Sanders, Lategan e Macik

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno Amici di OA Sport e bentrovati alladeldella. La celeberrima maratona del deserto quest’prevede unacon partenza da Alula ed arrivo in quel di Hail, della durata di 414 km di speciale e 64 km di trasferimento.Si tratta di uno degli appuntamenti clou di tutta la rassegna, in quanto la temibilissima sabbia saudita sarà l‘elemento principale di unache rischia seriamente di provocare riavvicinamenti e ribaltoni. In sostanza, da questa frazione si capirà chi ha davvero le armi per poter arrivare fino in fondo al vertice.A questo proposito, inutile dire che tra le moto l’osservato speciale sarà il pilota della KTM Daniel, leader in 25:15:33 davanti a Schareina, secondo con +13:26.