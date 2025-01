Tuttivip.it - “L’hanno richiamata poi il caos”. Retroscena su Jessica appena uscita dal Grande Fratello: finisce male

Colpi di scena alMorlacchi ha deciso di lasciare definitivamente il reality dopo una serata caratterizzata da tensioni e provvedimenti disciplinari. La sua, maturata a seguito di una violenta lite con Helena Prestes e Ilaria Galassi, ha lasciato il pubblico senza parole, ma in queste ore emergono nuovi dettagli sui momenti successivi al suo abbandono.La serata alè stata segnata da uno scontro acceso tra, Helena e Ilaria. Il diverbio ha portato le tre concorrenti a oltrepassare i limiti, spingendo gli autori del programma a intervenire con durezza. Per tutte e tre, infatti, è stato stabilito un provvedimento disciplinare: l’ingresso immediato in nomination per affrontare il giudizio del pubblico.Tuttavia,Morlacchi ha reagito con fermezza alla decisione.