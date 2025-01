Ilrestodelcarlino.it - Le mani sul vecchio Prg. Primo passo del Comune: "Sarà un cambio di visione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si parte con la redelpiano regolatore che risale al 2001. Lo strumento urbanistico, per capirsi, che per ‘distrazioni e refusi‘ ha generato il caos dell’area dell’ex consorzio agrario al porto. Quel pasticcio che aveva fatto mettere sul piatto come riparazione, da parte del, anche l’area davanti della palestra davanti a villa Marina che ora viene nuovamente messa sul mercato visto che i piani dell’Inps su tutto il complesso si sono arenati. Uno strumento, quello del 2001, con previsioni mai andate in porto come tutta l’area che corre dietro alla Coop di via Miralfiore. Ed anche quel piano regolatore che ora ha messo in moto tanti privati – il caso delle torri di Muraglia – che hanno presentato i piani inper non perdere le cubature previste, generando anche un mare di proteste.