L’addio di Razzoli e niente altro | buio Italia nello slalom di Madonna di Campiglio

Untotale sotto le luci della 3Tre didi. Lodi casa sul Canalone Miramonti è stato un vero e proprio incubo per l’: un solo azzurro qualificato per la seconda manche, ossia un 38enne come Stefano Gross che chiude in 21esima posizione, per il resto il nulla cosmico per una serata sportivamente drammatica per i colori azzurri.L‘unica vera luce è stata la passerella di Giulianoche ha fatto da apripista, si è goduto il tributo del pubblico e ha dato definitivamenteal mondo dello sci.che appartiene al passato, quando nel presente invece non c’èo quasi se non un Alex Vinatzer che talvolta dà qualche segnale di vita.Alex Vinatzer che ha nuovamente inforcato e ha commesso l’ennesimo errore: in questa specialità il gardenese non riesce proprio a svoltare, mostrando tutta la sua velocità in diversi tratti della pista, ma collezionando una serie di uscite e commettendo davvero troppe sbavature per ambire a grandi risultati.