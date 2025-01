Movieplayer.it - Jamie Lee Curtis dona 1 milione di dollari per aiutare chi è in difficoltà a causa degli incendi di LA

L'attriceLeeha annunciato che, insieme alla sua famiglia, donerà 1diperchi è inche stanno distruggendo Los Angeles.Leee la sua famiglia hanno annunciato di averto 1diper sostenere chi si trova inche stanno distruggendo molte aree di Los Angeles e della California. L'attrice ha compiuto l'annuncio con un post su Instagram e, poche ore prima, era apparsa al The Tonight Show With Jimmy Fallon per parlare del disastro naturale, definendolo 'una situazione realmente orribile'. La preoccupazione diLeeParlando di quanto sta accadendo a Los Angeles,Leeha spiegato che glihanno colpito duramente la zona in cui vive: .