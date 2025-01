Movieplayer.it - James Mangold, Brady Corbet e Sean Baker tra i candidati ai DGA Awards 2025

entrano nella cinquina per i migliori registi secondo la Directors Guild of America insieme al francese Audiard e all'austriaco Edward Berger, tra gli esclusi Denis Villeneuve. Jacques Audiard (Emilia Perez),(Anora), Edward Berger (Conclave), il vincitore del Golden Globe(The Brutalist) e(A Complete Unknown) sono i cinque registiai DGA, premio della Directors Guild of America le cui nomination sono state annunciate ieri. Tra i cineasti che non sono riusciti a entrare nella cinquina spiccano le assenze illustri di Denis Villeneuve con Dune - Parte Due del regista di Wicked, Jon M. Chu: e della volitiva Coralie Fargeat, che ha firmato lo sconvolgente The Substance. I registi esordienti in corsa per il premio per l'opera prima .