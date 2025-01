Superguidatv.it - Ilaria ed Helena: il confronto dopo la lite al Grande Fratello | Video Mediaset

Nella casa delc’è stata una fortetraed. Il motivo? La nomination della modella brasiliana nei confronti della ex Non è la Rai che l’ha aggredita infervoravata anche dalla subdola Jessica Molracchi.Prestes e, ilnella casa delLascoppiata nella casa del GF traGalassi ePrestes viene affrontata durante la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini.aver fatto rivedere le immagini,si scusa: «la responsabilità è solo mia, sicuramente se ci fosse stata Pamela avrebbe bloccato tutto perchè mi conosce bene. Sa dove posso scattare, in 3 mesi e mezzo non ho mai provocato nessuno, quella sera è stata molto difficile per me. Mi dispiace averla aggredita, ho chiesto scusa precisandole che non c’è empatia.