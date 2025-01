Ilnapolista.it - Il calcio non è il football americano, non può durare 3 ore per dissezionare le unghie al Var (Telegraph)

Leggi su Ilnapolista.it

Ci voleva la crociata di Postecoglou contro il Var. Anche in Inghilterra si sono accorti che la deriva delverso la durata extralarge delle partite ha superato il livello di guardia. L’avevamo scritto qualche settimana fa anche noi. E lo fa sulOliver Brown.“L’idea che ildebba seguire ciecamente gli Stati Uniti è fondamentalmente sbagliata. Ilè, per sua stessa natura, spesso esasperatamente sfilacciato. La durata media di una partita è di oltre tre ore e tuttavia la palla è in gioco solo per circa 11 minuti. Confrontatela con ilin questo paese, dove, durante i 90 minuti assegnati, in genere si può avere la garanzia di un’azione dal vivo per 57 minuti o più”.“Purtroppo, l’incursione della tecnologia sta alterando questo rapporto. La scorsa stagione, i tifosi hanno assistito al tempo medio di gioco più alto, a 98 minuti e 27 secondi, ma al tempo medio di gioco palla più basso, a 54 minuti e 52 secondi, di qualsiasi campagna di Premier League negli ultimi 10 anni”.