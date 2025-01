Lanazione.it - I Licei Giovanni da San Giovanni aprono le porte

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 09 gennaio 2025 – Nelle prossime settimane si terranno gli ultimi Open Days organizzati daida San, fondamentali per tutti gli studenti, le studentesse e le famiglie delle scuole secondarie di primo grado, per orientarsi al meglio nella scelta del percorso che avrà inizio il prossimo settembre. Gli Open Days, previsti per le giornate dell’11 gennaio, 18 gennaio e 26 gennaio 2025, dalle ore 15:00 alle 18:00, rappresentano un’opportunità unica per visitare la scuola senza necessità di prenotazione, scoprire gli ambienti e approfondire l’offerta formativa di tutti gli indirizzi proposti. Durante le visite, gli studenti e i genitori saranno accolti dalla Dirigente scolastica e dal personale docente e dagli studenti dei, pronti a guidarli nella scoperta delle strutture scolastiche, dai moderni laboratori scientifici alle aule speciali.