Oasport.it - Fabio Cudicini si è spento: il Ragno Nero fece grande il Milan di Nereo Rocco

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di, che ci ha lasciato a 89 anni. Uno dei portieri più famosi del calcio in bianco e, nato a Trieste il 20 ottobre 1935, si èdopo aver scritto grandi pagine di storia con la maglia del. Il ribattezzato, per la sua tenuta da gioco e per le sue proverbiali parate, ha vinto uno scudetto (1968), una Coppa Campioni (1969) e una Coppa Intercontinentale (1969) con i colori rossoneri, collezionando 183 presenze.La sua prima parte in carriera si consumò all’Udinese, dove militò per ben otto stagioni (1958-1966), e poi si trasferì alla Roma dove si guadagnò il soprannome di Pennellone per via della sua altezza. Dopo l’esperienza nella Capitale ecco l’avventura con ildi, risultando decisivo per i grandi successi del club, che ha voluto ricordarlo con queste parole: “La tela delsul nostro Cuore rosso