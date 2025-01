Biccy.it - Eva Grimaldi: le cose dette a Jessica senza microfono e la difesa surreale per Helena

Leggi su Biccy.it

Evaè tornata al Grande Fratello, ma anche in questa edizione – come nella precedente a cui ha partecipato – non riesce a brillare di luce propria. Saluti a Imma a parte, il niente.Ieri sera però ha preso parola per far luce su un aspetto inedito sul ritiro improvviso diMorlacchi rivelando in diretta di aver parlato con leie che i motivi dell’abbandono non sono solo quelli che lei ha dichiarato. “Qualche giorno fa lei erain bagno, sono entrata e me lo sono tolta anche io e in quell’occasione mi ha detto che si sarebbe voluta ritirare, che non sarebbe riuscita a passare il Natale lontano dalla famiglia e che stava male. Io conoscoe da quando sono entrata ho visto che quella non era lache conoscevo. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma lei aveva già detto che si sarebbe voluta ritirare.