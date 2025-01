Ilfoglio.it - È morto Fabio Cudicini, il Ragno Nero italiano

Leggi su Ilfoglio.it

Così, l’8 gennaio 2025, èil. Dieci anni oggi, il 9 gennaio 2015, se n’era andato il suo amico Anguilla. Il 20 maggio del 2024 era toccato a Volkswagen, e qualche mese prima, il 22 settembre 2023 al Basletta. Come i santi dal calendario cadono le figurine della nostra infanzia che avevano gli stessi soprannomi degli amici del cortile o dell’oratorio. A dire il vero, il portiere della seconda Coppa dei Campioni del Milan, 1968-69, insieme ad Angelo Anquilletti, Karl-Heinz Schnellinger e Giovannino Lodetti, era stato “battezzato”dai cronisti inglesi che in quella stagione di Coppa, tra quarti di finale (a Glasgow, contro il Celtic) e semifinale (a Manchester, contro lo United). Soprattutto al Celtic Park, il 12 marzo 1969,aveva parato tutto, perché tutto c’era da parare per difendere l’1-0 che Pierino Prati – detto “la Peste” – aveva segnato dopo una dozzina di minuti: un gol che era un tesoro, dal momento che all’andata a San Siro era finita con un precario 0-0.