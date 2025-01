Rompipallone.it - Clamoroso, nuovo esonero per i Friedkin: tifosi increduli per la decisione a sorpresa

Ha dell’incredibile quanto sta accadendo all’interno della società posseduta dai, scatenato l’ennesimo terremoto:senza parole.quanto sta occorrendo in casa Dan. Il produttore cinematografico statunitense non vive un semplice momento legato al calcio. Presidente della Roma e proprietario dell’AS Cannes e dell’Everton, il 60enne della California è in preda a un momento ricco di difficoltà. A dimostrarlo sono i due esoneri rifilati a De Rossi e Juric nella capitale. Attenzione, però, poiché è in corso l’ennesimo terremoto., esonerato un altro allenatore: via DycheSean Dyche è stato appena esonerato dall’Everton. Ennesima drasticache coinvolge la famiglia, il quale operato offerto alla Roma viene severamente criticato dalla calorosa piazza giallorossa e non solo.