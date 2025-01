Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Beto resta una soluzione: il Torino molla la presa

Grande fermento in questo avvio di sessione diinvernale che dovrebbe portare allanuovi profili per regalare a Claudio Ranieri una rosa competitiva sotto diversi aspetti e pronta ad affrontare la seconda parte della stagione in maniera adeguata, lasciandosi alle spalle gli strascichi di avvio campionato. Sono diversi gli obiettivi di Ghisolfi in questa sessione di. Oltre a Frattesi, diventato il profilo ideale per il centrocampo, il direttore sportivo delladovrà pensare anche ad un modo per aumentare i gol ed il lavoro sottoporta. Ecco perché la ricerca di un vice-Dovbyk in questo caso potrebbe risultare fondamentale. Da diverso tempo ormai si parla di un possibile interesse per, ex Udinese, attualmente all’Everton, disposto a tornare in Serie A.