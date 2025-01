Puntomagazine.it - Boom di richieste per le nuove emissioni sindacate del Tesoro nel 2025: 270 miliardi per 18 miliardi emessi

Leggi su Puntomagazine.it

BTp decennale e BTp Green a 20 anni al centro delle operazioniLe prime operazionidelnelhanno fatto registrare un grande successo, con una domanda che ha superato di gran lunga l’offerta, segno di un forte interesse per i titoli di Stato italiani. Secondo quanto riportato in una nota ufficiale, letotali per le due– il nuovo BTp decennale e il BTp Green a 20 anni – sono arrivate a ben 270di euro, con l’importo effettivamente collocato che ammonta a 18.Il BTp decennale: domanda recordIl nuovo BTp a 10 anni, con scadenza 1° agosto 2035, è stato emesso per un totale di 13di euro, a fronte di una domanda di oltre 140, un risultato che conferma l’alto grado di fiducia degli investitori nei confronti del debito sovrano italiano.