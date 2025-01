Ilfattoquotidiano.it - Attenzione agli infortuni “nascosti” con sci e snowboard, l’esperto: “Con il freddo spesso non si avverte subito il dolore, ecco cosa si rischia”

Cambiamenti climatici permettendo, c’è ancora spazio per andare sugli sci o praticare lo. Parliamo degli sport invernali più diffusi in montagna che in questi giorni appassionano per le gare di Coppa del mondo maschile e che vedono tra i protagonisti, oltre che atleti professionisti, anche gli amatori.che comporta però, visto che si tratta di attività considerate ad alto rischio anche per i più esperti, un numero di incidenti considerevole – almeno circa 30mila ogni anno – sulle piste da sci.Glipiù frequenti degli sciatori colpiscono le ginocchia, le mani e le spalle; glier incorrono invece soprattutto nei traumi ai polsi, gomiti e spalle. Le fasce di età più esposte sono quelle dei più giovani, tra i 10 e i 20 anni, e tra i 50 e over 60. La prima categoria a causa della tendenza a essere spericolati in questa età; per l’altra conta molto la preparazione atletica, “che è lapiù importante esottovalutata – spiega al FattoQuotidiano.