Andando al mercato, dietro questo libriccino una raccolta fondi e un libraio sotto le bombe

alè il titolo di unche racconta una fiaba orientale tratta dal libro di Ibrahim Azouz, dallo stesso titolo, recuperato dalla Biblioteca dei Bambini Samir Mansour, bombardata più volte e che oggi non esiste più. Il libro è edito in italiano da Kellermann, ma come si sia arrivati a stamparlo fisicamente è di per sé una fiaba e forse occorre riprendere qualche punto che per chi segueblog non risulterà nuovo.Le 32 pagine del libro hanno alle spalle tante persone e soprattutto una storia triste e bella che inizia con un articolo di Davide Frattini del maggio del 2021 sul Corriere della Sera in cui si parla che nei bombardamenti di allora (normale amministrazione pre 7 ottobre 2023) su Gaza sono state distrutte tre librerie. Da quel momento scatta un meccanismo di aiuti da parte di appassionati di libri per riavviare le librerie, sono Vivere con lentezza e Assopace Palestina a farsi carico della primache attraverso mille difficoltà di carattere pratico e burocratico consentirà di acquistare una stampante per Ramadan Elnajeli,e piccolo editore di scolastica e libri per bambini, l’unico con cui è possibile stabilire un contatto, che ha perso negozio e casa in quel bombardamento.