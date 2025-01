Ilrestodelcarlino.it - Tragedia di Lucia e Diego: la verità nella scatola nera del suv

Ancona, 8 gennaio 2025 – Morti in via Esino, è al vaglio della Procura ladella Bmw X3 che si è scontrata con la Fiat Panda con a bordo i coniugiManfredi eDuca, entrambi 40enni. L’automobile guidata da un bidello di 61 anni, che lavora all’Itis Volterra Elia di Torrette, è dotata di un dispositivo che sarà utile a fornire alcune risposte sull’incidente avvenuto sabato mattina e costato la vita alla dottoressa della Clinica Medica dell’ospedale di Torrette e a suo marito, autista-soccorritore del 118 di Perugia. La, che il pubblico ministero farà analizzare, chiarirà innanzitutto la velocità a cui andava la Bmw che percorreva in discesa via Esino ed era diretta alla scuola superiore del quartiere, lungo la stessa via, prima di perdere il controllo, forse per l’asfalto reso scivoloso dalla brina quasi ghiacciata del mattino.