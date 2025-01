Ilfogliettone.it - Quando i social fanno politica: Trump e l’intervento sulla legge TikTok

“Il presidenteè l’unico a possedere la competenza perfetta negli affari.. per negoziare una soluzione che salvi la piattaforma”. Queste le parole scritte da D. John Sauer, legale di Donald, in un intervento di amicus curiae alla Corte Suprema che il 10 gennaio esaminerà la validità dellasu. Parecchi mesi fa la legislatura americana aveva approvato in maniera bipartisan una, firmata anche da Joe Biden, secondo cui i proprietari didevono vendere la piattaforma a enti americani. Laera stata approvata poiché la società madre di, ByteDance, è di proprietà cinese e si temeva che le informazioni private di utenti americani potessero essere abusate dal governo cinese, causando problemi alla sicurezza degli Usa.All’inizio del mese di dicembre dell’anno scorso una corte federale aveva confermato la costituzionalità della, reiterando le preoccupazioni del governosicurezza.