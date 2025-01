Quotidiano.net - Papa Francesco riceve Sis118: San Giuseppe Moscati proclamato patrono

"Una preghiera per noi, operatori del 118, per gli ammalati, tutti, e per le famiglie". E' quello che ha chiesto Mario Balzanelli, presidente nazionale, a, che lo ha salutato, insieme ad una rappresentanza dello stesso sistema e ai vertici nazionali della Fnomceo, con il presidente Filippo Anelli, a margine dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI. Balzanelli ha consegnato auna scultura, opera dell'artista Patrizia Gasparro, di Pulsano (Taranto), raffigurante il busto di San. "- ha detto Balzanelli a- è la migliore versione di ciò che vorremmo diventare spendendo la nostra vita al servizio di chi soffre". Il gesto del presidente dellaè stato anche un ringraziamento alla Chiesa per avere accolto la richiesta di proclamazione di Sanquale santodel 118.