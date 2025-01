Lettera43.it - Paolo Bonolis dice addio a Lucio Presta dopo 35 anni di collaborazione

Un lungo capitolo della carriera disi chiude oggi, con l’annuncio su Instagram della rottura professionale con l’agenzia Arcobaleno Tre di35di. Ad annunciarlo è stato lo stessosu Instagram: «Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano», ha scritto. La fine del contratto segna un altro colpo per l’agenzia, che recentemente aveva già perso Amadeus.La replica piccata diMentre il motivo della separazione rimane ancora oscuro,ha gelatosulla rottura: «Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze». Le parole dilasciano intuire che motivi personali, forse legati a Sonia Bruganelli, ex moglie dinonché sua attuale collaboratrice nella società di produzione Sdl, potrebbero essere alla base della separazione.