Lanazione.it - “No alle diete improvvisate su Tik Tok”: dopo le feste di Natale, i consigli dell’esperta

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 8 gennaio 2024 - Tra pandori e panettoni, è facile,le, ritrovarsi con un paio di chili di troppo. “Il problema è che molte persone vedono ilcome un’occasione per lasciarsi completamente andare. E il risultato si vede poi dalla bilancia. Eppure, godersi lesenza compromettere la forma fisica è possibile. Ho dei pazienti che riescono a dimagrire anche durante la pausa natalizia. Se infatti ci si concede qualcosa in più nei giorni festivi e, negli altri, si mantiene un regime corretto, non ci sono problemi”, dice la biologa nutrizionista Federica Barzaghi. A lei abbiamo chiesto alcunisu come tornare in formagli eccessi a tavola. “E’ importante costruire abitudini sane e non far mai affidamento sullesocial, che promettono miracoli ma che invece provocano non pochi danni”, avverte la dottoressa.