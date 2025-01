Ilgiorno.it - Neve in Lombardia poi l’ondata di aria gelida: cosa ci aspetta in poche ore tra nevicate, pioggia e freddo improvviso

Milano, 8 gennaio 2025 –e acquazzoni sparsi. Non solo. Anchesulle Alpi, oltre i 1000-1400 metri. È il quadro che attende il nord del paese,compresa nelle prossime ore. Tutta “colpa” di un nuovo impulso instabile, in avvicinamento tra la sera e la notte che determinerà un netto peggioramento meteo. Tra oggi, mercoledì 8 gennaio e domani, giovedì 9 gennaio, è atteso il passaggio di una nuova perturbazione atlantica, che farà sentire i suoi effetti soprattutto nella notte di giovedì consulle Alpi. La– molto attesa – è arrivata già negli scorsi giorni sulle montagne lombarde, per la gioia dei turisti e degli appassionati di sci. In Valtellina (Sondrio) l’Epifania ha riportato sul territorio un’atmosfera ovattata e vie ricoperte difresca. Dalla sera di venerdì 10 gennaio è in arrivo l’ingresso di un anticiclone atlantico, che si protrarrà anche a sabato e domenica, contestualmente atteso un marcato diminuzione delle temperature (al di sotto delle medie del periodo).