Calciomercato.it - Milan-Rashford, il fratello in città: il punto della situazione

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime sul possibile colpo del Diavolo: l’attaccante inglese è davvero un’opportunità. L’arrivo di Dane può dare la svolta all’affareMarcusal. Un affare complicato, ma non impossibile. E’ l’inglese la grande idea del Diavolo per rafforzare il reparto offensivo, che si appresta a perdere Noah Okafor e Samu Chukwueze., ilin: il(LaPresse) – Calciomercato.itI rossoneri vogliono mettere a disposizione di Sergio Conceicao un nuovo giocatore che possa fare la differenza e sono pronti a cogliere le opportunità che il mercato presenterà. Una di queste è certamente quella legata al calciatore britannico, che durante il calciomercato di gennaio lascerà il Manchester United. I Red Devils vorrebbero liberarsi dia titolo definitivo, ma sono disposti a cederlo anche in prestito.