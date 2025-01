Liberoquotidiano.it - Los Angeles, vasto incendio a Pacific Palisades: oltre 13mila edifici minacciati dalle fiamme

Leggi su Liberoquotidiano.it

30mila persone sono state evacuate a Losa causa di undivampato poche ore fa e alimentato dal forte vento che ha colpito la California del Sud. I vigili del fuoco sono al lavoro per contenere levisibili per chilometri mentre numerosi residenti abbandonavano le auto sulle strade bloccate e fuggivano a piedi.180mila utenze sono senza elettricità nella contea colpita. L'di grandi proporzioni è scoppiato nella mattinata locale di martedì a, quartiere nella zona ovest di Lose ha consumato rapidamente circa 11,6 chilometri quadrati di terreno, facendo salire una nube di fumo visibile in tutta la città. I residenti di Venice Beach, a circa 10 chilometri di distanza, hanno riferito di aver visto le. Un secondoè poi scoppiato circa 40 chilometri a nord-est, a nordest di Los, ad Altadena: questo secondo fronte si è aperto nei pressi di una riserva naturale poco prima delle 18:30 locali di martedì, nella notte italiana, e lesi sono propagate rapidamente.