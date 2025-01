Oasport.it - LIVE Voluntari 2005-Scandicci, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: semaforo verde, si parte!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5 Errore in battuta anche per Antropova.1-5 SUPER MUROO CAROL!1-4 Primo tempo Carol dopo ottima difesa disu Antropova.1-3 Errore a servizio Nwakalor.0-3 Punto a rete di Carol.0-2 Diagonale perfetta di Bajema con muro in scorrimento!0-1 Attacco in pipe di Herbots su alzata a una mano di Ognjenovic.17.59 Ecco il sestetto iniziale di Savino del Bene: Herbots, Ognjenovic, Bajema, Nwakalor, Carol, Antropova, Castillo (L).17.58 Formazioni in campo, inno dellache risuona! Ci siamo!17.55 Amancano semplicemente due set da raggiungere per qualificarsi ai quarti di finale. Le toscane non hanno mai fatto meglio della final eight in cinquecipazioni in.17.50 Ecco la classifica del girone E della12, Bielsko-Biala 6,3, Stoccarda 3.