Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Schareina al comando dopo 346 km tra le moto, Al Rajhi davanti nelle auto, precipita Al Attiyah

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.06 CAMION – Sorpresa al rilevamento 151 con il team di Koolen che prende la testa della gara, Macik segue a +1:10, quindi Zala a +1:56. Loprais è attardato di +13:58 al sesto posto12.05– Ancora in attesa del passaggio al rilevamento del km 289 di Mason Klein (3°249 km), lo spagnolosi conferma il più veloce anche346 km di speciale con un vantaggio di 3’02” su Sanders, 9’13” su Gonçalves, 9’56” su Cornejo Florimo e 9’57” su Branch.12.00– Passaggio ai 192 km che vede sempre alAlcon il tempo di 2:04:35 e un margine di vantaggio di 4’48” nei confronti di Lategan. Più staccati tutti gli altri con lo statunitense Guthrie terzo a 10’47”.11.35sempre più in classifica Nasser Alche paga un ritardo di addirittura 45 minuti nei confronti del leader che rimane il saudita Yazeed Alanche all’intermedio dei 192 km con un vantaggio di 4’48” su Lategan.