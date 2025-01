Gqitalia.it - Le New Balance 1500 x Salehe Bembury segnano una nuova era per il più grande designer del mondo delle sneaker?

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.La Newè stata. inaspettata. Perché? Beh, non solo è la prima volta che ildinewyorkese si cimenta con questa specifica silhouette, ma se si confronta con tutte le altre sue, mantiene le cose molto semplici e molto low-key.x NewOlive GreyA Ma ManiéreDa quandoha fatto il suo ingresso sulla scena circa otto anni fa, ha sempre puntato sulle grandi dimensioni e sull'audacia. Durante il periodo trascorso da Versace nel 2017, la sua scarpa da ginnastica Chain Reaction ha portato la tendenzascarpe grosse a nuove vette, mentre il suo lavoro con Crocs ha contribuito a rendere il marchio famoso grazie a modelli come il Pollex Clog (un prodotto per il quale molti ragazzi erano felici di pagare il doppio).