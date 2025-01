Ilrestodelcarlino.it - La messa in sicurezza della torre Garisenda affidata all’azienda Trevi di Cesena

Bologna, 8 gennaio 2025 - Sarà il Gruppodiad occuparsiina Bologna. Il Comune ha deciso di affidarsi all'azienda romagnola. Il monumento, simbolocittà assieme alla più alta Asinelli, è a rischio crollo dopo un allarme che è stato lanciato ad ottobre 2023: il comitato tecnico-scientifico si era riunito più volte perché la costruzione si stava muovendo in modo anomalo. Il rendering dei tralicci applicati alla. La struttura dovrebbe essere alta 18 metri da terra La Soprintendente Francesca Tomba mandò una scheda al ministeroCultura in data 3 ottobre 2023, per chiedere preliminarmente quei 5 milioni di euro per un primo approccio alla manutenzionemalata. Il 10 ottobre poi il sindaco Matteo Lepore venne informato da Francesca Tomba e da Lucia Borgonzoni, sottosegretaria leghista alla Cultura, del pericolo più concreto.