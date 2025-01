361magazine.com - La bufala sulla salute di Pippo Baudo: «Sto benissimo!»

Nessun ricovero per il conduttorechiarisce le sue condizioni di. Secondo l’agenzia Nova, infatti, il conduttore, durante il periodo natalizio sarebbe caduto in casa riportando un trauma alla spalla.ha 88 anni e vive nel centro di Roma. Stando alle notizie che si erano diffuse era stato chiamato immediatamente il 118 e poisarebbe stato portato al Policlinico Gemelli di Roma.Poi, sarebbe tornato a casa con un tutore. La notizia è stata però ripresa e categoricamente smentita dallo stesso conduttore. Ad Ansaha chiarito di stare bene: «Sto bene,. Ho trascorso vacanze tranquille».Non solo, non ci sarebbe stato nessun incidente e nessun conseguente ricovero: «Ma quando mai, sto bene», ha assicurato il celebre conduttore.Leggi anche: Si è spenta la storica firma del giornalismo sportivo Rino TommasiNon è la prima volta che si diffondono voci, poi false, sulle condizioni di