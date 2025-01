Davidemaggio.it - Grande Fratello, diretta ventunesima puntata: quale sarà il provvedimento disciplinare?

Anticipazionidi mercoledì 8 gennaio 2025Insu Canale 5, Alfonso Signorini conduce ladel reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Nel corso della settimana è stato annullato il televoto con protagonisti Bernardo, Helena, Shaila e Stefania.ilche verrà comunicato ai concorrenti? Si procederà con la squalifica della Prestess dopo il lancio del bollitore a Jessica Morlacchi?Pamela Petrarolo è pronta a tornare in gioco. Ma nonl’unico ritorno della serata: Maria Monsè varcherà la Porta Rossa per risolvere definitivamente una questione lasciata in sospeso.Dove seguire iltutti i giorniIl GF è visibile in prima serata su Canale 5 ogni lunedì.