Laspunta.it - Frosinone: è allarme smog in città. Ancora blocco auto e limite al riscaldamento fino al 9 gennaio.

Non c’è pace per i cittadini dialle presecon l’alta concentrazione die PM10 in, i cui valori non si sono abbassati neanche con ildellemobili e la limitazione delin vigore dal 3 al 6.Un’altra ordinanza è stata diramata dal Sindaco per un ulterioredelleper oggi e domani e a questo punto non si esclude anche la possibilità che ilvenga esteso per tutta la settimana, se i valori non dovessero rientrare sotto la soglia prevista dalla legge.“In osservanza del Piano regionale per il risanamento della qualità dell’aria, che prevede che i Comuni adottino “provvedimenti di carattere emergenziale articolati su due livelli in relazione alla durata della criticità emersa nei giorni precedenti e/o prevista” in caso di “situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici” così come rilevato dall’Arpa, il Comune diha istituito, a partire dall’8a tutto il 9, le misure emergenziali di 1° Livello.