Foto hard per ricatto: 27enne costretto a pagare, denunciati tre sospetti

Chieti - Dipendente pubblico vittima di un’estorsione online: 4.700 euro versati per evitare la diffusione di immagini compromettenti. Indagati tre giovani stranieri. Un inganno digitale che si è trasformato in un incubo. Un uomo di 27 anni, impiegato pubblico e residente in un paese della provincia di Chieti, è caduto vittima di una sofisticata trappola di estorsione sessuale. Fingendo di essere una ragazza in videochiamata, i malintenzionati lo hanno indotto a compiere atti di autoerotismo, registrando il tutto a sua insaputa. Con il materiale compromettente in mano, lo hanno minacciato: «Se non ci dai i soldi, le tuesaranno diffuse ovunque». Temendo per la propria reputazione, l’uomo ha ceduto, trasferendo 4.700 euro. Ilnon si è fermato qui. Per aumentare la pressione, i criminali hanno inviato le immagini a un suo amico, reiterando la minaccia.