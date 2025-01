Iodonna.it - Essenziali, discrete, eppure d'effetto. Il nuovo anno comincia all'insegna di ballerine versatili e irresistibili. Con lo zampino di Chanel

L’arrivo delporta con sé una gradita ventata d’aria fresca. Anche in fatto di stile. Il guardaroba di inizio 2025 si rinnova così grazie ad aggiunte strategiche e acquisti mirati, capaci di elevare e rivoluzionare qualsiasi look. Non sorprenderà, allora, che tra gli item più desiderati del momento spicchino le, capofila di una tendenza da non sottovalutare. Primavera-Estate 2025: 10 tendenze dalle sfilate X In attesa del debutto del neo direttore creativo Matthieu Blazy, la maison francese si gode il successo di un accessorio essenzialed’, già amatissimo da celebrities e icone di stile.