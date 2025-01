Calciomercato.it - Doppio colpo, Chiesa più Zirkzee: tornano insieme in Serie A

Leggi su Calciomercato.it

I due calciatori non stanno facendo bene in Premier League e si parla di un addio già a gennaio: la destinazione è sorprendenteFedericoe Joshua, destino comune. I due calciatori sono approdati entrambi quest’estate in Premier League. Il Liverpool ha puntato sull’esterno in rotta con la Juventus, il Manchester United ha sbaragliato la concorrenza per prendere l’olandese dal Bologna.piùinA (LaPresse) – Calciomercato.itL’esito di questi primi sei mesi però in Inghilterra è stato poco soddisfacente.ha avuto noie fisiche che gli hanno impedito di trovare spazio nei Reds, mentrenon è riuscito a ripetere lo splendido campionato fatto in rossoblù lo scorso anno. Il risultato? Per entrambi si parla di un addio già nel mercato di gennaio, magari in prestito per provare a rilanciarsi e tornare pronti per affrontare un torneo difficile come la Premier League.