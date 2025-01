Ilfattoquotidiano.it - CES 2025: AMD annuncia la sua nuova lineup di processori e gpu per PC desktop, notebook e handheld

AMD ha presentato durante il CES di Las Vegas la suaofferta die schede video pensate per la prossima generazione di computer, puntando con alcuni modelli fortemente sull’intelligenza artificiale, mentre con altri al pubblico dei gamers. Partiamo con quest’ultima categoria, mentre nella pagina successiva troverete maggiori dettagli sui nuovi chip di AMD pensati per il massimo delle performance con l’AINuoviper il gaming estremoAMD hato due nuove CPU di fascia premium dedicate ai PC Gamer più tradizionali ed ai content creator più esigenti, promettendo performance ancora più alte del Ryzen 9800X3D lanciato pochi mesi fa.I Ryzen 9950X3D (16 core / 32 thread) e Ryzen 9900X3D (12 core/ 24 thread) sono basati sulla più avanzata architettura di AMD, denominata Zen5, unita all’innovativa seconda generazione della 3D V-Cache di AMD stessa, promettendo performance fino al 20% superiori ai competitor ( fino al 10% nella content creation), e fino al 13% in più di performance rispetto alla precedente generazione di CPU X3D di AMD stessa.