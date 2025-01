Thesocialpost.it - Cecilia Sala è atterrata in Italia: dal sequestro alla liberazione, il padre: “Ho pianto solo tre volte nella vita”

La partenza diè finalmente libera e sta facendo ritorno in. La conferma arriva direttamente da Palazzo Chigi attraverso una nota ufficiale: «È decollato pochi minuti fa, da Teheran, l’aereo che riporta a casa la giornalista». L’arrivo è previsto per il pomeriggio, intorno alle 15:30, all’aeroporto di Ciampino.Laè stata possibile grazie a un intenso lavoro diplomatico e di intelligence., arrestata in Iran il 19 dicembre e detenuta nel carcere di Evin, è rimasta in prigione fino a oggi, 8 gennaio. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato per il suo rilascio, permettendole di riabbracciare i propri cari e i colleghi.Renatodella giornalista, ha commentato con profonda emozione: «Hosoltanto tremia