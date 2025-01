Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, due club su Soulé: la volontà dell’argentino

Con la sessione invernale diormai ufficialmente iniziata, in casasi valutano le possibili operazioni tanto in entrata quanto in uscita. L’obiettivo è infatti quello di riuscire a rinforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri, liberandosi anche di quei giocatori che non rientrano nel progetto o che non stanno rendendo secondo le aspettative. In quest’ultima categoria rientrano anche alcuni elementi arrivati in estate e che fino a questo momento non hanno per nulla inciso.Oltre a Mario Hermoso e Enzo Le Fee, probabili partenti, occhio anche al futuro di Matias Soule, la cui permanenza potrebbe non essere così certa. L’argentino era sbarcato nella Capitale con tantissime attese, ma il suo percorso con la maglia giallorossa è stato tormentato fin da subito. Il giocatore ammirato con il Frosinone è apparso il lontano parente di quello visto in questi mesi, alimentando i dubbi riguardo la sua avventura a