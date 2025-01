Latuafonte.com - Amore e vendetta – Zorro: chi muore negli episodi della 1° stagione

Chitra i vari personaggi di? La serie TV spagnola con Miguel Bernardeau arriva su Canale 5 da gennaio 2025 e il pubblico è curioso di svelare i vari misteri. Non solo, c’è chi non riesce proprio ad aspettare la messa in onda dei prossimie vorrebbe già scoprire cosa accade ai vari personaggi. In particolare, tra le varie tensioni, non mancano gli omicidi e le vendette. Per questo, alcuni personaggi escono di scena e altri, invece, creano ulteriori misteri. Ma vediamo ora insieme chi viene eliminato nel corso deglicon protagonista il giovane Diego de la Vega.spoiler: ecco chiLeggi anche:: a che ora inizia e finisce, replicheLeggi anche:: chi ha davvero ucciso il padre di DiegoTutto inizia quando Diego de la Vega torna a Los Angeles, nella California ancora dominata dal Messico.