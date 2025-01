Lettera43.it - Alpinisti dispersi sull’Adamello da Capodanno: trovato il corpo di uno dei due

Due inglesi, Aziz Ziriat di 36 anni e Samuel Harris di 35, sono dispersi sull'Adamello da Capodanno. Le ricerche sono scattate il 6 gennaio, giorno in cui avrebbero dovuto imbarcarsi a Verona per tornare a Londra ma non si sono presentati in aeroporto. Gli investigatori hanno accertato che il primo gennaio hanno festeggiato al bivacco Malga Dosson in Val San Valentino, a 2.363 metri di quota. La mattina si sono incamminati verso il rifugio Carè alto, a 2.459 metri, e secondo i piani avrebbero dovuto essere al rifugio Trivena il 3 gennaio. Ma non ci sono mai arrivati. Le ultime foto di Aziz inviate alla fidanzata Rebecca risalgono alle 14.20 del primo gennaio. Nella mattinata di mercoledì 8 gennaio, le squadre del soccorso alpino hanno trovato il corpo senza vita di uno dei due alpinisti.