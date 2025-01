Sport.periodicodaily.com - Aggiornamenti e Risultati della Terza Tappa della Dakar 2025

Le ultime novità dalRally: azione e adrenalina tra i paesaggi mozzafiato dell’Arabia Saudita.Benvenuti al nostro approfondimento quotidiano sulRally, dove i piloti più audaci del mondo sfidano i terreni impervi e affascinanti dell’Arabia Saudita. Tra dune di sabbia, rocce e strade accidentate, ilmette alla prova resistenza, strategia e determinazione. Ecco i momenti salienti(Stage 3), tenutasi il 7 gennaio.Stage 3: Percorso da Bisha ad Al HenakiyahDistanze: 466 km di trasferimento e 327 km di prova speciale.Lasi è rivelata piena di colpi di scena: tra ritiri, avanzamenti in classifica e prestazioni da record, l’azione non è mancata.Classifica e Highlights3Categoria UltimateMattias Ekström (Svezia) ha conquistato il terzo posto nella classifica generale con la sua Ford M-Sport, guidando il team dopo il ritiro del campione in carica Carlos Sainz.