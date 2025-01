Ilrestodelcarlino.it - Vintage a Bologna, torna Vinokilo al Dumbo: ecco quando

, 7 gennaio 2024 –kilo, o. L’appuntamento con l’evento di provenienza tedesca dedicato agli abitisarà sabato 18 e domenica 19 gennaio alin via Camillo Casarini 19 dalle 10 alle 20. Cos’èCome funzionaQuanto costa clothes on a rack on a flea market. C os’èkilo, o, è un evento di provenienza tedesca ma ormai ampiamente diffuso in Italia e in Europa, dedicato alla vendita di abbigliamentoa peso. L’obiettivo, oltre che offrire vestiti second hand a meno del prezzo originario, è quello di promuovere un’economia circolare basata sul riuso, per contrastare l'impatto ambientale dell'industria del fast fashion. Come funzionaGli abbigliamenti verranno venduti al chilo e saranno presenti abitidi brand famosi e di alta qualità delle migliori marche.