Ultime Notizie Roma del 07-01-2025 ore 10 | 10

dailynews radiogiornale ancora non Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione e da parte di Francesca Vitali studio e di almeno 95 morti e 130 feriti il bilancio delle vittime delle violento terremoto che ha colpito una regione remota dell’Himalaya Tibet in Cina telecinesi numerosi edifici sono crollati nel Cantone dealing ri il Sisma che secondo l’americano sgf avuto una magnitudo di step 3.1 mentre secondo i cinesi df6.org è stato registrato una profondità di 10 km ed è stato avvertito anche a Kathmandu in Nepal nello stato indiano settentrionale del be’er circa 1500 i vigili del fuoco i soccorritori sono stati impiegati per cercare le persone tra le macerie ha fermato il Ministero cinese per la gestione delle emergenze è andato al biglietto ti 1737 sei in vendita Somaglia Lodi il primo premio della Lotteria Italia di quest’anno del valore di €5000000 il secondo premio due milioni e mezzo è andato al tagliando t78 442 venduto a Pesaro il terzo premio €2000000 è stato vinto dal biglietto g di Genova numero 33 0068 venduto a Palermo il quarto Premio di un milione e mezzo ma il tagliando G Genova 1738 17 venduto a Torino È il quinto e ultimo premio di prima categoria €2000000 Ma il biglietto FS di Savona 1850 25 venuto a Dolo in provincia di Venezia Dipartimento della salute della Louisiana intanto annunciato che l’uomo ricoverato in ospedale per il primo caso umano di influenza aviaria ad alta patogenicità iniziati Uniti è morto il paziente aveva più di 75 anni e presentava patologie preesistenti soffrendo di problemi respiratori era in condizioni critiche avevano riferito le autorità sanitarie già dicembre quando era stato reso noto il suo ricovero in ospedale Il giudice di Manhattan ha respinto la richiesta dei regali di Donald Trump presentata lunedì mattina di sospendere la sentenza di condanna contro il presidente eletto americano per la vicenda di pagamenti segrete la porno attrice Stormy Daniels venerdì i legali del Tycoon riporta la CNN faranno probabilmente appello Il Milan ha vinto la Supercoppa italiana battendo 3-2 in rimonta l’Inter nel finale di primo tempo equilibrato L’Inter è passata in vantaggio nel recupero con lautaro Martinez sfruttando una disattenzione sono rimessa laterale dei rossoneri subito inizio secondo tempo mi ha firmato la doppia o meno una partita ricca di occasioni clamorose il diavolo di Sergio consens Au non ha mai mollato Riuscendo a tornare in partita prima con la punizione di Hernandez al 52esimo e poi col sinistro di Frozen di Abraham in pieno recupero il gol Vittoria pernottava Supercoppa italiana nella storia del Milan ci fermiamo qui ben ritornati all’ascolto e arrestati in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa