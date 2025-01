Serie A 2024/2025, le probabili formazioni della ventesima giornata

Leggi su Sportface.it

Ledel campionato di, che andrà in scena da venerdì 10 a lunedì 13 gennaio. Dopo il turno precedente smezzato per la disputaSupercoppa Italiana, tutte le venti squadremassimaitaliana tornano in campo nello stesso weekend per la primadi ritorno. Ad aprire le danze sarà l’anticipo dello Stadio Olimpico tra la Lazio di Marco Baroni e il Como di Cesc Fabregas, che venerdì 10 gennaio alle ore 20:45 si scontreranno per obiettivi di classifica diversi: da una parte la lotta per la Champions League, dall’altra per la salvezza.Sabato 11 gennaio alle ore 15:00 l’Empoli di Roberto D’Aversa ospiterà il Lecce di Marco Giampaolo al Castellani, in un importantissimo scontro diretto per la salvezza. Alle ore 18:00 sarà la volta del derbyMole previsto all’Olimpico Grande Torino tra il Torino di Paolo Vanoli e la Juventus di Thiago Motta: entrambe le compagine hanno bisogno di vincere per restare in corsa per i rispettivi obiettivi stagionali.