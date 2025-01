Ilfattoquotidiano.it - Scatta l’allarme per l’invasione della mosca assassina “divoratrice di uomini”: “Si infila nelle narici, negli occhi e in bocca”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Un parassita devastante”: così il Dipartimento dell’agricoltura statunitense definisce lae la sua progenie, il verme vite del Nuovo Mondo, che il 22 novembre è stato individuato in una mucca nello stato messicano del Chiapas. Le autorità texane avvertono che la pericolosa– il cui nome latino è molto appropriatamente Cochliomyia hominivorax “di” – si sta nuovamente facendo strada verso nord, a partire dalle zone endemiche di Caraibi e America meridionale. In mancanza di controlli e misure preventive, si rischia un’invasione in piena regolaStati Uniti, dove lafu debellata quasi sessant’anni fa. Il problema è che le larve delle mosche assassine pasteggiano con la carne degli animali vivi.A caccia di ferite e orifiziIl Parks and Wildlife Department del Texas spiega che la femmina di questaè “attratta dall’odore di una ferita o di un’apertura naturale in un animale vivo a sangue caldo”.